Weibsbilder
3 Staffeln
3 Staffeln
Weibsbilder
Comedy mit und über Frauen ist ein mittlerweile etabliertes Genre in der deutschen Fernsehlandschaft. Doch bisher konzentrierten sich alle Formate mehr oder weniger auf einen Star, sei es Anke Engelke, Gaby Köster oder Cordula Stratmann. Was noch fehlt ist ein starkes und homogenes Ensemble aus unterschiedlichen Frauentypen. Das sind die 'Weibsbilder!' Die Weibsbilder sind der Gegenentwurf zum gängigen Schönheitswahn, der die Frauen zu 'The Swan' treibt - das Imperium schlägt zurück. Sie müssen sich nicht erst auf normal und bodenständig geschminkt werden, sie sind es schon von sich aus - ihre Makel, Macken und Marotten liegen offen ...
Genre:Comedy, Unterhaltung