Weihnachten mit Joko und Klaas
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Weihnachten mit Joko und Klaas
Von wegen stille Nacht: Wenn Joko und Klaas prominente Gäste zum festlichen Vorglühen einladen, wird bis zur Besinnlichkeit geplaudert, gespielt und gelacht. Zwischen Kunstschnee und Geschenkattrappen wird unter anderem den selbstgebastelten "Satire Hits" gelauscht und in alter Tradition "Aushalten: Nicht Lachen" gespielt. Lasset die Bescherung beginnen!
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben