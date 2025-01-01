Wer kocht das Beste für die Gäste?
1 Staffel
Wer kocht das Beste für die Gäste?
Zahlreiche Spitzenköche fordern Frank Rosin zu einem einzigartigen Duell heraus: Rosin oder sein:e Gegner:in - Wer nach drei Gängen die meisten Gäste auf seiner Seite hat, gewinnt. Die größte Kochshow-Jury in der TV-Geschichte, bestehend aus 33 Gästen, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Koch, der nach dem dritten Gang die meisten Gäste auf seiner Seite hat, gewinnt das Battle. Welcher Koch wird die meisten Gäste begeistern? Wer kocht das Beste für die Gäste?
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
