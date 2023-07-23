Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Kettensägen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 12vom 23.07.2023
Wettkampf der Kettensägen

Folge 12: Episode 12

44 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12

Drei der weltbesten Kettensägen-Schnitzer stehen im Finale und kämpfen um 50.000 Dollar Preisgeld. Was die Finalisten aus ihrem Holzblock machen, beeindruckt die Jury über alle Maßen und die Entscheidung fällt den Juroren extrem schwer.

Kabel Eins Doku
