Wettkampf der Kettensägen
Folge 12: Episode 12
44 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12
Drei der weltbesten Kettensägen-Schnitzer stehen im Finale und kämpfen um 50.000 Dollar Preisgeld. Was die Finalisten aus ihrem Holzblock machen, beeindruckt die Jury über alle Maßen und die Entscheidung fällt den Juroren extrem schwer.
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Kettensägen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Distribution 360
Enthält Produktplatzierungen