Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wettkampf der Kettensägen

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 18.06.2023
Joyn Plus
Episode 2

Episode 2Jetzt ohne Werbung streamen

Wettkampf der Kettensägen

Folge 2: Episode 2

44 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12

Elf Teilnehmende stürzen sich in die nächste Runde des Kettensägen-Wettbewerbs und versammeln sich rund um die zu bearbeitenden Baumstämme. Heute steht ihnen eine besondere Herausforderung bevor, denn es geht nicht nur um Kreativität, sondern auch um Schnelligkeit.

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Kettensägen
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

Alle 1 Staffeln und Folgen