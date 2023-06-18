Wettkampf der Kettensägen
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
Elf Teilnehmende stürzen sich in die nächste Runde des Kettensägen-Wettbewerbs und versammeln sich rund um die zu bearbeitenden Baumstämme. Heute steht ihnen eine besondere Herausforderung bevor, denn es geht nicht nur um Kreativität, sondern auch um Schnelligkeit.
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Kettensägen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Distribution 360
Enthält Produktplatzierungen