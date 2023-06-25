Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wettkampf der Kettensägen

Episode 3

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 25.06.2023
Joyn Plus
Episode 3

Episode 3Jetzt ohne Werbung streamen

Wettkampf der Kettensägen

Folge 3: Episode 3

44 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12

Zehn Teilnehmende stürzen sich in die nächste Runde des Kettensägen-Wettbewerbs und versammeln sich rund um die zu bearbeitenden Baumstämme. Sie haben sieben Stunden Zeit, um viele kleine Insekten in das Holz zu schnitzen.

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Kettensägen
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

Alle 1 Staffeln und Folgen