Wettkampf der Kettensägen
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12
Zehn Teilnehmende stürzen sich in die nächste Runde des Kettensägen-Wettbewerbs und versammeln sich rund um die zu bearbeitenden Baumstämme. Sie haben sieben Stunden Zeit, um viele kleine Insekten in das Holz zu schnitzen.
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Distribution 360
Enthält Produktplatzierungen