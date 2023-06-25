Wettkampf der Kettensägen
Folge 4: Episode 4
44 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12
Die verbliebenen Talente an der Kettensäge müssen heute eine Reihe identisch aussehender Enten aus dem Baumstamm schnitzen. Außerdem sollen sie große Holzprofile anfertigen, wie sie sich häufig am Bug alter Schiffe befanden. Wer liefert am besten und am schnellsten ab?
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Kettensägen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Distribution 360
Enthält Produktplatzierungen