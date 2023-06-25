Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wettkampf der Kettensägen

Episode 4

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 25.06.2023
Joyn Plus
Episode 4

Episode 4Jetzt ohne Werbung streamen

Wettkampf der Kettensägen

Folge 4: Episode 4

44 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12

Die verbliebenen Talente an der Kettensäge müssen heute eine Reihe identisch aussehender Enten aus dem Baumstamm schnitzen. Außerdem sollen sie große Holzprofile anfertigen, wie sie sich häufig am Bug alter Schiffe befanden. Wer liefert am besten und am schnellsten ab?

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Kettensägen
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

Alle 1 Staffeln und Folgen