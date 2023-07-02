Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wettkampf der Kettensägen

Episode 6

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 02.07.2023
Joyn Plus
Episode 6

Episode 6Jetzt ohne Werbung streamen

Wettkampf der Kettensägen

Folge 6: Episode 6

44 Min.Folge vom 02.07.2023Ab 12

Die Kettensägen-Künstler liefern die Musikinstrumente für die kommende Jam-Session. Alle Instrumente sollen mit der Kettensäge aus Holz geschnitzt werden und auch tatsächlich funktionieren. Wer schafft es mit seiner Kreation weiter in die nächste Runde?

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Kettensägen
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

Alle 1 Staffeln und Folgen