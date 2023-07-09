Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wettkampf der Kettensägen

Episode 7

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 09.07.2023
Joyn Plus
Episode 7

Episode 7Jetzt ohne Werbung streamen

Wettkampf der Kettensägen

Folge 7: Episode 7

44 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12

Im härtesten Kettensägen-Wettkampf der Welt trennt sich die Spreu vom Weizen. Zum ersten Mal müssen zwei Siege eingefahren werden, um in die nächste Runde zu gelangen. Das stachelt die Talente an. Die Holzkreation eines Teilnehmers sorgt für große Emotionen, da er darin eine Familiengeschichte verarbeitet.

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Kettensägen
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

Alle 1 Staffeln und Folgen