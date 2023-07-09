Wettkampf der Kettensägen
Folge 7: Episode 7
44 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12
Im härtesten Kettensägen-Wettkampf der Welt trennt sich die Spreu vom Weizen. Zum ersten Mal müssen zwei Siege eingefahren werden, um in die nächste Runde zu gelangen. Das stachelt die Talente an. Die Holzkreation eines Teilnehmers sorgt für große Emotionen, da er darin eine Familiengeschichte verarbeitet.
