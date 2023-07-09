Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Kettensägen

Episode 8

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 09.07.2023
Episode 8

Wettkampf der Kettensägen

Folge 8: Episode 8

44 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12

Die Kandidaten müssen heute wieder tief in die kreative Trickkiste greifen, um die anspruchsvolle Aufgabe der Folge zu meistern. Ihr Kunstwerk aus Holz soll zwei Gegensätze ineinander vereinen. Der Druck steigt spürbar an, ebenso wie die Erwartungen der Jury.

