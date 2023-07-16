Wettkampf der Kettensägen
Folge 9: Episode 9
44 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Das Finale rückt in greifbare Nähe, die 50.000 Dollar Preisgeld motivieren die verbleibenden Kandidaten. Die sollen mit ihren Kettensägen tragbare Helme aus Holz schnitzen. Moderator Adam Beach darf die Modelle anschließend präsentieren.
