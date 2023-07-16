Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Kettensägen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 16.07.2023
Wettkampf der Kettensägen

Folge 9: Episode 9

44 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12

Das Finale rückt in greifbare Nähe, die 50.000 Dollar Preisgeld motivieren die verbleibenden Kandidaten. Die sollen mit ihren Kettensägen tragbare Helme aus Holz schnitzen. Moderator Adam Beach darf die Modelle anschließend präsentieren.

Wettkampf der Kettensägen

Wettkampf der Kettensägen

