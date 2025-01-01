Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
What We Do in the Shadows

Nandor, der Heimatlose

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Nandor, der Heimatlose

Nandor, der HeimatloseJetzt ohne Werbung streamen

What We Do in the Shadows

Folge 8: Nandor, der Heimatlose

23 Min.Ab 12

Nandor fühlt sich verloren und möchte deshalb echter US-Amerikaner werden. Seine Bemühungen um die Staatsbürgerschaft laufen aber leider ins Leere. Jetzt bleibt es an Guillermo, ihn wieder aufzubauen und ihm zu zeigen, dass sein Leben als Vampir einfach fantastisch ist. Nadja hat währenddessen mit Jenna zu tun und hilft ihr bei der Vampirtransformation.

Alle Staffeln im Überblick

What We Do in the Shadows
ProSieben FUN
What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows

Alle 4 Staffeln und Folgen