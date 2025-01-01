What We Do in the Shadows
Folge 1: Der Gefangene
24 Min.Ab 12
Nandor, Colin, Nadja und Laszlo stecken in der Bredouille: Wegen eines schweren Vergehens wurden sie vom Vampirrat zum Tode verurteilt. Um sie vor ihrem Untergang zu bewahren, mischt sich ausgerechnet Nandors Vertrauter Guillermo in die Angelegenheit ein und verübt ein blutiges Massaker, woraufhin ihn die vier Blutsauger in einem Käfig einsperren und über sein Schicksal diskutieren.
