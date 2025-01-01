Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Guillermo wollte es nicht hinnehmen, dass Nandor sie verlassen hatte, um in einer anderen Gemeinschaft zu leben. Deswegen hat er ihn in einer riskanten Aktion wieder nach Hause gebracht und vorerst eingesperrt, damit er wieder zu Sinnen kommt. Doch der Plan geht nach hinten los, denn Nandor beschließt kurzerhand, in einen langen Tiefschlaf zu fallen - bis es zu einem traurigen Ereignis kommt.

