What We Do in the Shadows
Folge 1: Wiedervereint
22 Min.Ab 12
Nach ihren ereignisreichen Weltreisen kommen die Vampire in die mittlerweile baufällige Villa zurück. Nadja hat eine Idee, die Mittel aufzutreiben, mit denen das Haus wieder in Schwung gebracht werden kann: ein Vampir-Nachtclub. Unterdessen plant Nandor zu heiraten, doch noch hat er keine Braut.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television