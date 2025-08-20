What We Do in the Shadows
Folge 4: Der Nachtmarkt
26 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Nadja möchte die unzufriedenen Angestellten ihres Clubs mit Geschenken besänftigen. Da bietet es sich an, dem geheimen Nachtmarkt einen Besuch abzustatten. Auch Nandor lässt sich nicht lange bitten. Ihm ist jede Gelegenheit recht, um vor seiner Verlobten zu fliehen.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television