What We Do in the Shadows
Folge 5: Die Privatschule
24 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Die Vampire beschließen, den frechen Colin endlich zur Schule zu schicken. Glücklicherweise hat Sean noch Kontakt zu seinem früheren Schuldirektor, der direkt in die Villa eingeladen wird. Beim Gespräch stellt sich allerdings heraus, dass es gar nicht so leicht ist, Colins Familienverhältnisse zu definieren ?
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television