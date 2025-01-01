Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Familientreffen

ProSieben FUNStaffel 4Folge 7
Folge 7: Familientreffen

26 Min.Ab 12

Sean unternimmt mit Laszlo, Nandor und Colin einen Männerausflug in seine Jagdhütte. Da Nadja gleichzeitig einen Mädelsabend veranstaltet, sieht Guillermo die Chance, nach 12 Jahren endlich wieder Kontakt zu seiner Familie aufzubauen. Als die Vampirin jedoch versehentlich das Familienfest stört, eskaliert die Situation.

