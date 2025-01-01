What We Do in the Shadows
Folge 7: Familientreffen
26 Min.Ab 12
Sean unternimmt mit Laszlo, Nandor und Colin einen Männerausflug in seine Jagdhütte. Da Nadja gleichzeitig einen Mädelsabend veranstaltet, sieht Guillermo die Chance, nach 12 Jahren endlich wieder Kontakt zu seiner Familie aufzubauen. Als die Vampirin jedoch versehentlich das Familienfest stört, eskaliert die Situation.
What We Do in the Shadows
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television