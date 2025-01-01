Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Staffel 1Folge 5
Folge 5: Ein Herz für Tiere

21 Min.Ab 12

Der unersättliche Laszlo will auf dem Nachhausweg noch einen kleinen Snack in Form des neuen Nachbarn zu sich nehmen. Aber es kommt anders als gedacht und Laszlo landet in Fledermausform im Tierheim. Nandor, Guillermo und Colin wollen ihrem Mitbewohner zu Hilfe kommen, aber seine Frau Nadja hat daran kein Interesse. Von Laszlo gelangweilt wendet sie sich einem ehemaligen Liebhaber zu.

ProSieben FUN
