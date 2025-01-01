What We Do in the Shadows
Folge 2: Der Umhang der Verdopplung
23 Min.Ab 12
Als neue Anführer des Vampirrates treten Nandor und Nadja in Begleitung von Colin, Laszlo und Guillermo ihren Job an. Bei einer Führung durch das Hauptquartier stoßen sie auf das Kuriositäten-Kabinett, in dem sich unter anderem der Umhang der Verdopplung befindet, mit dem man sich in eine andere Person verwandeln kann. Nandor ergreift kurzerhand diese Chance, um bei seinem Schwarm Meg zu punkten.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
