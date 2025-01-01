Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Staffel 3Folge 4
Folge 4: Die Erde meiner Ahnen

24 Min.Ab 12

Die Blutsauger bereiten sich anlässlich des Hochzeitstages von Shaun und Charmaine auf einen Ausflug nach Atlantic City vor. Mit im Gepäck: die Erde ihrer Ahnen, ohne die sie praktisch handlungsunfähig sind und nicht einschlafen können. Als jedoch das Zimmermädchen die Ahnen-Erde versehentlich entsorgt, muss sich Guillermo auf mehrere Reisen begeben, um seinen Vampir-Freunden aus der Klemme zu helfen.

