What We Do in the Shadows
Folge 4: Die Erde meiner Ahnen
24 Min.Ab 12
Die Blutsauger bereiten sich anlässlich des Hochzeitstages von Shaun und Charmaine auf einen Ausflug nach Atlantic City vor. Mit im Gepäck: die Erde ihrer Ahnen, ohne die sie praktisch handlungsunfähig sind und nicht einschlafen können. Als jedoch das Zimmermädchen die Ahnen-Erde versehentlich entsorgt, muss sich Guillermo auf mehrere Reisen begeben, um seinen Vampir-Freunden aus der Klemme zu helfen.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
12
