What We Do in the Shadows
Folge 5: Der Advokat des Teufels
23 Min.Ab 12
Nandor und Nadja stehen vor ihrer ersten Vampirratssitzung, die jedoch alles andere als strukturiert abläuft. Da sich die beiden als Co-Anführer nicht entscheiden können, wer auf dem Thron sitzen darf, versucht Guillermo, eine Lösung zu finden und die Zügel hinterrücks in die Hand zu nehmen.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television