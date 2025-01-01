What We Do in the Shadows
Folge 6: Der Sire ist weg
24 Min.Ab 12
Der Sire, der älteste lebende Vampir der Welt, von dem alle anderen Blutsauger abstammen, ist aus seinem Verlies ausgebrochen und stellt nun eine echte Existenzbedrohung dar. Schnell zeigt sich, dass die beiden Vampirrats-Anführer Nandor und Nadja es versäumt haben, ihn zu füttern. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, bietet Guillermo seine Hilfe an. Ob er die Vampire vor ihrem Untergang bewahren kann?
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television