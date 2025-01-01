Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Der Sire ist weg

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6
Der Sire ist weg

Folge 6: Der Sire ist weg

24 Min.Ab 12

Der Sire, der älteste lebende Vampir der Welt, von dem alle anderen Blutsauger abstammen, ist aus seinem Verlies ausgebrochen und stellt nun eine echte Existenzbedrohung dar. Schnell zeigt sich, dass die beiden Vampirrats-Anführer Nandor und Nadja es versäumt haben, ihn zu füttern. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, bietet Guillermo seine Hilfe an. Ob er die Vampire vor ihrem Untergang bewahren kann?

