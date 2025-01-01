Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
What We Do in the Shadows

Die Sirene

ProSieben FUNStaffel 3Folge 7
Joyn Plus
Die Sirene

Die SireneJetzt ohne Werbung streamen

What We Do in the Shadows

Folge 7: Die Sirene

24 Min.Ab 12

Laszlo und Colin begeben sich auf eine Reise nach Plum Island, wo Colin seinen vampirischen Ursprüngen nachgehen möchte. Auf ihrem Weg dorthin werden die beiden jedoch von der sanften Stimme einer weiblichen Gestalt aufgehalten, für die Colin schon bald Sympathien entwickelt. Unterdessen ist Nadja panisch auf der Suche nach ihrer Puppe. Diese hatte sich zuletzt nicht mehr zu der Gruppe dazugehörig gefühlt und entschieden, zu gehen.

Alle Staffeln im Überblick

What We Do in the Shadows
ProSieben FUN
What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows

Alle 4 Staffeln und Folgen