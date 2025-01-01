What We Do in the Shadows
Folge 7: Die Sirene
24 Min.Ab 12
Laszlo und Colin begeben sich auf eine Reise nach Plum Island, wo Colin seinen vampirischen Ursprüngen nachgehen möchte. Auf ihrem Weg dorthin werden die beiden jedoch von der sanften Stimme einer weiblichen Gestalt aufgehalten, für die Colin schon bald Sympathien entwickelt. Unterdessen ist Nadja panisch auf der Suche nach ihrer Puppe. Diese hatte sich zuletzt nicht mehr zu der Gruppe dazugehörig gefühlt und entschieden, zu gehen.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
