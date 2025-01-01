What We Do in the Shadows
Folge 10: Erinnerungen
27 Min.Ab 12
Die Zeiten des Singens und Tanzens sind für den pubertierenden Colin vorbei. Dementsprechend läuft es bei Nadja nicht rund, denn ohne Entertainer kann sie ihren Nachtclub schließen. Ein wenig Hexerei soll in dieser misslichen Lage helfen, um längst verstorbene Berühmtheiten auferstehen zu lassen und das Geschäft wieder anzukurbeln.
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television