Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
What We Do in the Shadows

Erinnerungen

ProSieben FUNStaffel 4Folge 10
Joyn Plus
Erinnerungen

ErinnerungenJetzt ohne Werbung streamen

What We Do in the Shadows

Folge 10: Erinnerungen

27 Min.Ab 12

Die Zeiten des Singens und Tanzens sind für den pubertierenden Colin vorbei. Dementsprechend läuft es bei Nadja nicht rund, denn ohne Entertainer kann sie ihren Nachtclub schließen. Ein wenig Hexerei soll in dieser misslichen Lage helfen, um längst verstorbene Berühmtheiten auferstehen zu lassen und das Geschäft wieder anzukurbeln.

Alle Staffeln im Überblick

What We Do in the Shadows
ProSieben FUN
What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows

Alle 4 Staffeln und Folgen