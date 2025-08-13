Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

ProSieben FUNStaffel 4Folge 2vom 13.08.2025
What We Do in the Shadows

Folge 2: Der Dschinn

26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12

Nadjas Vampir-Nachtclub soll endlich gebaut werden, jedoch gibt es Unstimmigkeiten mit der Führerin des Vampirrats. In der Zwischenzeit gestaltet sich Nandors Suche nach einer Partnerin schwierig. Schließlich muss er feststellen, dass die moderne Frau auch Ansprüche hat. Die Konsequenz ist klar: Er muss sich mithilfe eines Dschinns seine verstorbenen 37 Ehefrauen wieder lebendig wünschen, um eine passende Lebensgefährtin zu finden.

ProSieben FUN
