What We Do in the Shadows
Folge 2: Der Dschinn
26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Nadjas Vampir-Nachtclub soll endlich gebaut werden, jedoch gibt es Unstimmigkeiten mit der Führerin des Vampirrats. In der Zwischenzeit gestaltet sich Nandors Suche nach einer Partnerin schwierig. Schließlich muss er feststellen, dass die moderne Frau auch Ansprüche hat. Die Konsequenz ist klar: Er muss sich mithilfe eines Dschinns seine verstorbenen 37 Ehefrauen wieder lebendig wünschen, um eine passende Lebensgefährtin zu finden.
Alle Staffeln im Überblick
What We Do in the Shadows
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television