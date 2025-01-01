Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 4Folge 3
What We Do in the Shadows

Folge 3: Die große Eröffnung

23 Min.Ab 12

Die große Eröffnungsnacht von Nadjas Nachtclub läuft anders als geplant. Anstatt sich bei ihrer Party zu amüsieren, muss die Vampirin beim deprimierten Rapper Richie Suck viel Überzeugungsarbeit leisten, um ihn doch noch zu seinem Auftritt zu motivieren. Dem nicht mehr ganz kleinen Baby Colin gelingt es schließlich dank seines musikalischen Talents, die Partygäste zu begeistern und den Abend zu retten.

