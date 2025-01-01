What We Do in the Shadows
Folge 3: Die große Eröffnung
23 Min.Ab 12
Die große Eröffnungsnacht von Nadjas Nachtclub läuft anders als geplant. Anstatt sich bei ihrer Party zu amüsieren, muss die Vampirin beim deprimierten Rapper Richie Suck viel Überzeugungsarbeit leisten, um ihn doch noch zu seinem Auftritt zu motivieren. Dem nicht mehr ganz kleinen Baby Colin gelingt es schließlich dank seines musikalischen Talents, die Partygäste zu begeistern und den Abend zu retten.
What We Do in the Shadows
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
