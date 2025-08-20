Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

ProSieben FUNStaffel 4Folge 4vom 20.08.2025
What We Do in the Shadows

Folge 4: Der Nachtmarkt

26 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Nadja möchte die unzufriedenen Angestellten ihres Clubs mit Geschenken besänftigen. Da bietet es sich an, dem geheimen Nachtmarkt einen Besuch abzustatten. Auch Nandor lässt sich nicht lange bitten. Ihm ist jede Gelegenheit recht, um vor seiner Verlobten zu fliehen.

