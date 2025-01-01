What We Do in the Shadows
Folge 6: Die Hochzeit
23 Min.Ab 12
Nandors großer Tag steht kurz bevor. Seine hohen Ansprüche an die Hochzeit bringen Guillermo allerdings derart zum Verzweifeln, dass sogar Nadja beschließt, bei der Planung mitanzupacken. Nur der Dschinn kann den Tag noch retten und die Wünsche des Bräutigams erfüllen. Jedoch sind die Gäste sich während der Vermählung nicht mehr so sicher, ob das Brautpaar wirklich füreinander bestimmt ist ?
Genre:Schwarze Komödie, Horror
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television