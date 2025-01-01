Zum Inhalt springenBarrierefrei
What We Do in the Shadows

Das Traumhaus

Staffel 4Folge 8
Das Traumhaus

Das TraumhausJetzt ohne Werbung streamen

What We Do in the Shadows

Folge 8: Das Traumhaus

26 Min.Ab 12

Die Daltry-Brüder sollen die heruntergekommene Villa einer Verjüngungskur unterziehen. Nicht alle Vampire sind aber von den Renovierungsvorschlägen begeistert. Während Nandor eigentlich nur vor seiner neuen Ehefrau flüchten möchte, hat Nadja einen einzigen Wunsch: Es soll alles beim Alten bleiben.

