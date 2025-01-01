Why Women Kill
1 StaffelAb 12
Drei Frauen aus drei verschiedenen Epochen - den 60ern, 80ern und 2010ern - leben nacheinander in demselben Haus in Pasadena. Sie kennen sich nicht und begegnen sich nie, sind jedoch durch ein gemeinsames Schicksal verbunden: den Verrat ihrer Partner. Eine Hausfrau, eine Society-Dame und eine Anwältin entdecken jeweils die Lügen ihrer Männer und müssen entscheiden, wie weit sie gehen, wenn das Vertrauen zerbricht.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.