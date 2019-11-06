Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019

Familie Sauerzapf-Koch aus Kassel und Familie Düvel vom Niederrhein tauschen für drei Wochen ihre gewohnte Umgebung mit einem Leben fernab jeglicher Zivilisation. Erst kurz vor ihrem Abflug erfahren sie, wohin die Reise geht: Siberut ist das Ziel der vierköpfigen Familie Sauerzapf-Koch, Familie Düvel fliegt nach Namibia zu den halbnomadischen Himba in eine bergige, trockene Landschaft. Rechte: Sat.1

