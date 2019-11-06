Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Wie die Wilden
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Auch Familie Fröhlich erfährt erst auf dem Flughafen ihr Reiseziel: Es geht nach Togo zu dem kriegerischen Stamm der Tambermas. Hund "Schröder" muss zu Hause bleiben, denn die Tambermas essen nämlich gern Hunde! Familie Düvel in Namibia wird nach der ersten überstandenen (schlaflosen) Nacht sofort in das Leben der Himbas integriert. Besonders die Frauen sind hier gefordert, ohne sie läuft nichts ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Wie die Wilden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
0