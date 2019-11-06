Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Wie die Wilden

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Wie die Wilden

Folge 2: Folge 2

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Auch Familie Fröhlich erfährt erst auf dem Flughafen ihr Reiseziel: Es geht nach Togo zu dem kriegerischen Stamm der Tambermas. Hund "Schröder" muss zu Hause bleiben, denn die Tambermas essen nämlich gern Hunde! Familie Düvel in Namibia wird nach der ersten überstandenen (schlaflosen) Nacht sofort in das Leben der Himbas integriert. Besonders die Frauen sind hier gefordert, ohne sie läuft nichts ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Wie die Wilden

Wie die Wilden

Alle 1 Staffeln und Folgen