Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Wie die Wilden
Folge 3
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Inzwischen haben die drei Familien schon eine erste Nacht in ihren Dörfern verbracht: In der dritten Folge zeigt Vater Sauerzapf den Mentawai im Fluss, wie er sich die Zähne putzt, und lässt die Männer seine elektrische Zahnbürste ausprobieren. Zum Mittagessen bekommt die Familie Sagu - und Maden, die die Mentawai für sie gesammelt haben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe: 0
0