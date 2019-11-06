Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Wie die Wilden
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei den Himbas baut Papa Hans mit seinem Sohn eine Schaukel - der Stammesführer darf sie als Erster ausprobieren und ist begeistert von diesem neuen Spielzeug... Bei den Tambermas wird das Mittagessen zubereitet, und Hobbykoch Palme will sich natürlich sofort beteiligen, was die Tamberma-Männer aber überhaupt nicht lustig finden und ihn sofort maßregeln. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Dokumentation, Reise
