Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen
Wie die Wilden
Folge 6: Folge 6
46 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Fröhlichs haben es leider nicht geschafft. Nach Dennys Krankheit zieht Papa Palme die Notbremse und erklärt das Projekt für gescheitert. Vor ihrer Abreise gibt es aber noch eine herzliche Verabschiedung vom ganzen Stamm. Danach checken sie in Togos bestem Hotel ein. Familie Düvel soll in den Himbastamm aufgenommen werden. Das die Männer dafür aber Röcke tragen sollen, passt ihnen nicht ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Wie die Wilden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
0