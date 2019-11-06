Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie die Wilden

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6

Wie die Wilden

Folge 6: Folge 6

46 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Fröhlichs haben es leider nicht geschafft. Nach Dennys Krankheit zieht Papa Palme die Notbremse und erklärt das Projekt für gescheitert. Vor ihrer Abreise gibt es aber noch eine herzliche Verabschiedung vom ganzen Stamm. Danach checken sie in Togos bestem Hotel ein. Familie Düvel soll in den Himbastamm aufgenommen werden. Das die Männer dafür aber Röcke tragen sollen, passt ihnen nicht ... Rechte: Sat.1

Wie die Wilden

Wie die Wilden

