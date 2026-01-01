Wild Cards
Folge 10: Ei(ne) Romanze
41 Min.Ab 12
Verheiratet?! - Ellis ist geschockt. Dass Max ein Geheimnis hütet, war ihm klar, doch mit dieser Enthüllung hat er nicht gerechnet. Und es kommt noch dicker: Ihr Ehemann ist der berüchtigte Kunstdieb Olivier. Doch damit nicht genug der Überraschungen: Max plant einen gewagten Coup, um ein millionenschweres Zaren-Ei zu stehlen - und gleichzeitig ihren Mann hinter Gitter zu bringen. Kann Ellis Max bei diesem riskanten Spiel helfen?
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren