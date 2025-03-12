Wild Cards
Folge 4: Auf einer Wellenlänge
41 Min.Ab 12
Ein Mord am Strand, ein Undercover-Einsatz in der Surfer-Szene und eine Prise Hightech-Spionage: Als ein Surfer erschossen aufgefunden wird, schlüpft Ellis in die Rolle eines Wellenreiters, um einen gefährlichen Verbrecherring zu infiltrieren. Währenddessen mimt Max mit Südstaaten-Charme die Ermittlerin und erhält unerwartete Unterstützung. Doch der Fall offenbart nicht nur kriminelle Machenschaften, sondern wirft auch ein neues Licht auf Ellis' Vergangenheit.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren