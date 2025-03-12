Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wild Cards

Auf einer Wellenlänge

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Auf einer Wellenlänge

Auf einer WellenlängeJetzt ohne Werbung streamen

Wild Cards

Folge 4: Auf einer Wellenlänge

41 Min.Ab 12

Ein Mord am Strand, ein Undercover-Einsatz in der Surfer-Szene und eine Prise Hightech-Spionage: Als ein Surfer erschossen aufgefunden wird, schlüpft Ellis in die Rolle eines Wellenreiters, um einen gefährlichen Verbrecherring zu infiltrieren. Währenddessen mimt Max mit Südstaaten-Charme die Ermittlerin und erhält unerwartete Unterstützung. Doch der Fall offenbart nicht nur kriminelle Machenschaften, sondern wirft auch ein neues Licht auf Ellis' Vergangenheit.

Alle Staffeln im Überblick

Wild Cards
SAT.1 emotions
Wild Cards

Wild Cards

Alle 1 Staffeln und Folgen