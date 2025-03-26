Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Folge 7: Die Skull & Key Society

41 Min.Ab 12

Ellis muss einen Teenager aus schwierigen Verhältnissen entlasten, der eines Einbruchs beschuldigt wird. Doch die Zeit drängt und die Beweise scheinen gegen ihn zu sprechen. Zum Glück bekommt Ellis Unterstützung von Max, die eigentlich ein paar freie Tage mit ihrem Vater George genießen wollte. Der hat zu seinem Geburtstag Freigang - und jede Menge kriminelle Energie.

