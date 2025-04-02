Wild Cards
Folge 9: Der Insider
41 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Max an ihrem freien Tag nur schnell zur Bank. Doch der Termin nimmt eine drastische Wendung, als plötzlich zwei bewaffnete Männer die Bank stürmen und alle Anwesenden als Geiseln nehmen. Gefangen zwischen panischen Kunden und den skrupellosen Verbrechern versucht Max, einen kühlen Kopf zu bewahren, um heimlich Informationen zu sammeln, die bei ihrer Befreiung behilflich sein könnten.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren