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Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 13vom 08.04.2026
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Folge 13: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

41 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Als Ellis erfährt, dass der Drahtzieher hinter Daniels Tod möglicherweise von der Polizei geschützt wird, greift er selbst zu drastischen Mitteln, um Rache zu üben. Max und das Team bringen ihn rechtzeitig zurück, entlarven den Maulwurf und sorgen dafür, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Am Ende findet Ellis endlich Frieden und kann seinem Bruder Gerechtigkeit verschaffen.

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