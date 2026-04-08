Sonnenaufgang, SonnenuntergangJetzt ohne Werbung streamen
Wild Cards
Folge 13: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
41 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Als Ellis erfährt, dass der Drahtzieher hinter Daniels Tod möglicherweise von der Polizei geschützt wird, greift er selbst zu drastischen Mitteln, um Rache zu üben. Max und das Team bringen ihn rechtzeitig zurück, entlarven den Maulwurf und sorgen dafür, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Am Ende findet Ellis endlich Frieden und kann seinem Bruder Gerechtigkeit verschaffen.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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