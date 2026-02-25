Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2
41 Min.Ab 12

Max und Ellis stürzen sich in ein aufregendes Western-Abenteuer: Sie helfen Rose Pruett, den Angreifer ihres Zuchtpferds zu finden, und decken dabei ein dunkles Familiengeheimnis auf. Zwischen Pferderitten und Line-Dance müssen sie die Ranch rechtzeitig vor einer tödlichen Gefahr schützen, bevor es zu spät ist. Gleichzeitig mahnt George Max, sich nicht zu sehr an die Polizei zu binden und ihre Fähigkeiten als Betrügerin nicht zu verlernen.

