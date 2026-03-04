Wild Cards
Folge 3: Die Lorne Identität
41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Ein amnesischer Biomediziner taucht auf der Polizeistation auf und bittet Ellis um Hilfe. Trotz seiner diffusen Erzählungen glauben Ellis und Max ihm und geraten dabei schnell in ein Netz aus Verschwörungen, Korruption und geheimen Codes. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen sie den verzweifelten Mann retten, bevor ein skrupelloser Gegner ihn für immer zum Schweigen bringt.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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