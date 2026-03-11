Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Wild Cards

Alte Freunde, alte Gewohnheiten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5vom 11.03.2026
Joyn Plus
Alte Freunde, alte Gewohnheiten

Alte Freunde, alte GewohnheitenJetzt ohne Werbung streamen

Wild Cards

Folge 5: Alte Freunde, alte Gewohnheiten

41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Als Max' Kindheitsfreundin Maddy in die Stadt kommt, wird Max ungewollt in alte Betrügerpfade zurückgezogen: Maddy verstrickt sie in den Mord an einem ehemaligen Tennisprofi, den Ellis untersucht. Im glamourösen Country-Club-Umfeld gehen die beiden Freundinnen undercover auf Täterjagd - während sie zugleich die Spannungen in ihrer Freundschaft bewältigen müssen.

Alle Staffeln im Überblick

Wild Cards
SAT.1 emotions
Wild Cards

Wild Cards

Alle 2 Staffeln und Folgen