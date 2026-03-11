Alte Freunde, alte GewohnheitenJetzt ohne Werbung streamen
Wild Cards
Folge 5: Alte Freunde, alte Gewohnheiten
41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Als Max' Kindheitsfreundin Maddy in die Stadt kommt, wird Max ungewollt in alte Betrügerpfade zurückgezogen: Maddy verstrickt sie in den Mord an einem ehemaligen Tennisprofi, den Ellis untersucht. Im glamourösen Country-Club-Umfeld gehen die beiden Freundinnen undercover auf Täterjagd - während sie zugleich die Spannungen in ihrer Freundschaft bewältigen müssen.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
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