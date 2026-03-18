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Die Big-Bang Theorie

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 18.03.2026
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Folge 7: Die Big-Bang Theorie

41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Als Chief Li eine druckempfindliche Bombe an seinem Stuhl entdeckt, ordnet er die Evakuierung der Polizeistation an - bleibt aber selbst gefangen. Unwissend betritt Max sein Büro und gerät in die tödliche Falle. Draußen muss Ellis Ruhe bewahren, den Bomber überlisten und einen Weg finden, seine Kollegen sicher zu retten, während drinnen Max und Li um ihr Leben kämpfen und versuchen, den Täter zu entlarven.

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