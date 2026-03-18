Wild Cards
Folge 8: Kleider machen Mörder
41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Der Chef einer angesagten Streetwear-Marke wird auf rätselhafte Weise ermordet - und die Tat scheint mit Schlafwandeln zusammenzuhängen. Max und Ellis müssen sich in die funkelnde, aber tückische Welt der Haute Couture begeben und stoßen schon bald auf verborgene Intrigen. Bald erkennen sie, dass die geplante Übernahme eines großen Modehauses mehr Feinde geschaffen hat, als seine Designs Fans fanden.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren