Wipe out - Heul nicht, lauf!
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Wipe out - Heul nicht, lauf!
Viel Action, jede Menge Spaß und nur eine Frage bestimmen die Action-Fun-Show: Wer schafft es durch den Abenteuer-Parcours? Und für wen endet der Versuch im Schlamm? 24 mutige Kandidaten treten in "WipeOut - Heul nicht, lauf!" an, vier kommen ins Finale, nur einer ans große Geld. Der Sieger gewinnt 10.000 Euro. Moderator Matthias Opdenhövel und Sportkommentatoren-Legende Werner Hansch führen durch die Show. Charlotte Engelhardt ist als Field-Reporterin am Parcours im Einsatz ...
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs