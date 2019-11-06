Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Schlüssel vergessenJetzt ohne Werbung streamen
Wir müssen reden
Folge 2: Schlüssel vergessen
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ausnahmsweise ist Cordula zu spät. Sie hatte heute im Verlag wirklich viel zu tun - Hörbuchproduktion mit Bastian Pastewka. Man spürt, dass Cordula die Arbeit mit den Prominenten wirklich erfüllt. Annette wiederum ist hin und hergerissen zwischen Stolz auf ihre Freundin und Neid, dass Cordula mit den Großen arbeitet. Da klingelt Cordulas Handy. Ein unangenehmer Anruf. Noch wissen wir nicht, was los ist bis Bastian Pastewka sauer vor dem Restaurant steht. Rechte: Sat.1
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Wir müssen reden
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Genre:Comedy, Variety, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Sat.1