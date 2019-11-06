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Wir müssen reden

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Schlüssel vergessen

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Wir müssen reden

Folge 2: Schlüssel vergessen

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ausnahmsweise ist Cordula zu spät. Sie hatte heute im Verlag wirklich viel zu tun - Hörbuchproduktion mit Bastian Pastewka. Man spürt, dass Cordula die Arbeit mit den Prominenten wirklich erfüllt. Annette wiederum ist hin und hergerissen zwischen Stolz auf ihre Freundin und Neid, dass Cordula mit den Großen arbeitet. Da klingelt Cordulas Handy. Ein unangenehmer Anruf. Noch wissen wir nicht, was los ist bis Bastian Pastewka sauer vor dem Restaurant steht. Rechte: Sat.1

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