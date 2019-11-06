Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir müssen reden

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
One-Night-Stand

Folge 3: One-Night-Stand

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Annette hatte einen One-Night-Stand und Cordula platzt vor Neugier. Ein Gespräch über Sex und Geheimnisse bahnt sich seinen Weg, bis Annette erwähnt, dass ein Aids-Test am Laufen ist, weil sie ungeschützten Sex hatte und Sicherheit haben will. Cordula ist entsetzt! Angestachelt von Cordula wächst nun auch Annettes Unsicherheit, weswegen sie kurzerhand den befreundeten Arzt wegen des Ergebnisses anruft. Besetzt. Mehr und mehr steigern sich beide in das Krankheitsbild hinein. Rechte: Sat.1

