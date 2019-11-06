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Wir müssen reden

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Mama

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Wir müssen reden

Folge 4: Mama

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stephanos Mutter hat sich angekündigt, und er hat offiziell immer noch keine neue Freundin. Er bittet Annette und Cordula inständig, dass eine von beiden und nur für diesen Abend diese Rolle übernehmen soll. Beide sind empört und weisen seinen Wunsch selbstredend zurück. Und was ist das überhaupt für eine Mutter, dass Stephano solche Angst vor ihr hat? Stephano skizziert ein Schreckensgemälde. Da steht seine Mutter überraschend vor der Tür. Rechte: Sat.1

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